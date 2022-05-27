Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб

Российские войска на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, но они оказались безуспешными.

Украинские военные дают достойный отпор врагу



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также там отметили, что враг понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Враг пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

Кроме того, российские войска пытаются развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения.

При поддержке огня минометов и артиллерии они проводили наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение. Но они оказались безуспешными, враг отступил.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

Тэги: Донбасс, всу, Северодонецк, лиман, Генштаб ВСУ