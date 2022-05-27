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07:56 28 Мая 2022 53 Комментарии
Ночью и утром россияне обстреливали Днепропетровскую область
Ночью и утром 28 мая российские войска обстреливали из артиллерии населенные пункты в Криворожском районе на Днепропетровщине.
Российская артиллерия обстреляла населенные пункты В Криворожском районе
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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По его словам, оккупанты били по Зеленодольской громаде.
Есть разрушения, но люди не пострадали.
Тэги: днепр, кривой рог
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