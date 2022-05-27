Ночью и утром россияне обстреливали Днепропетровскую область

Ночью и утром 28 мая российские войска обстреливали из артиллерии населенные пункты в Криворожском районе на Днепропетровщине.

Российская артиллерия обстреляла населенные пункты В Криворожском районе



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, оккупанты били по Зеленодольской громаде.

Есть разрушения, но люди не пострадали.

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