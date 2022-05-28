В Северодонецке россиян оттеснили, у них большие потери, – Гайдай

Россияне понесли значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.

Россияне в упор расстреливали Северодонецк



Об этом рассказал глава Северодонецкой ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском.

Но проезд между городами сохраняется.

Кроме того, враги не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.

Также по словам Гайдая, российские войска в упор обстреливали несколько раз Северодонецк, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек.

Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12 и селе Орехово – два.

Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля.

Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа «Орлан-10».

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