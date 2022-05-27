Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреливала всю ночь из артиллерии

С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию Сумской области.

Руины сельхозпредприятия под Путивлем



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В результате ракетного удара в Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

Кроме того, со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.

Также оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Тэги: Сумы