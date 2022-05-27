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08:49 28 Мая 2022 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреливала всю ночь из артиллерии

С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию Сумской области.

Руины сельхозпредприятия под Путивлем

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В результате ракетного удара в Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

Кроме того, со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.

Также оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Тэги: Сумы
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