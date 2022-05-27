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08:49 28 Мая 2022 105 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреливала всю ночь из артиллерии
С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию Сумской области.
Руины сельхозпредприятия под Путивлем
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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В результате ракетного удара в Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.
Кроме того, со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.
Также оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Тэги: Сумы
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