Главная » Украина » Происшествия
09:03 28 Мая 2022 432 Комментарии
Взрывы в Николаеве: город обстреляли ракетами с Херсонской области
В Николаеве прогремели мощные взрывы, в нескольких районах города поднимаются клубы дыма.
Николаев обстреляли предположительно из Херсонской области
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они также выкладывают размытые фото столбов дыма в местах прилетов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
После взрывов в одном из районов города мощный пожар.
Перед этим жители Херсонской области сообщали, что слышали несколько запусков ракет в сторону Николаева.
Однако пока официальной информации о взрывах, возможных разрушениях и жертвах не поступало.
Тэги: Николаев
Loading...