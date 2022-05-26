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09:03 28 Мая 2022 Просмотров 432   КомментариевКомментарии

Взрывы в Николаеве: город обстреляли ракетами с Херсонской области

В Николаеве прогремели мощные взрывы, в нескольких районах города поднимаются клубы дыма.

Николаев обстреляли предположительно из Херсонской области

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они также выкладывают размытые фото столбов дыма в местах прилетов.

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После взрывов в одном из районов города мощный пожар.

Перед этим жители Херсонской области сообщали, что слышали несколько запусков ракет в сторону Николаева.

Однако пока официальной информации о взрывах, возможных разрушениях и жертвах не поступало.

В местах прилета виден дым

В местах прилета виден дым

В одном из районов города возник сильный пожар

В одном из районов города возник сильный пожар

Тэги: Николаев
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Взрывы в Николаеве: город обстреляли ракетами с Херсонской области

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