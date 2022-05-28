Россия захватила большую часть Лимана: почему он так важен и что будет дальше
К 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, что, вероятно, является предварительной операцией для следующего этапа наступления на Донбассе.
Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
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Лиман стратегически важен, потому что он является крупным железнодорожным узлом, а также дает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.
В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, будут уделять приоритетное внимание наведению переправы через реку. На данный момент основные усилия России, вероятно, сосредоточены в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого кармана.
Плацдарм возле Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она, вероятно, будет стремиться продвинуться к ключевым удерживаемым Украиной городам в глубине Донецкой области – Славянску и Краматорску.
Британские военные напомнили, что 26 мая глава самопровозглашенной, “ДНР” Денис Пушилин заявил российским государственным СМИ, что референдум о вхождении в Россию будет проведен, если удастся захватить всю Донецкую и Луганскую области Украины.
Если Бы России удалось захватить эти районы, это, скорее всего, было бы воспринято Кремлем как существенное политическое достижение и было бы представлено российскому народу как оправдание вторжения.
Тем не менее, Вооруженные силы Украины продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить значительные потери России.