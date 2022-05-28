Россия захватила большую часть Лимана: почему он так важен и что будет дальше

К 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, что, вероятно, является предварительной операцией для следующего этапа наступления на Донбассе.

Битва за Лиман все еще продолжается



Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Лиман стратегически важен, потому что он является крупным железнодорожным узлом, а также дает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, будут уделять приоритетное внимание наведению переправы через реку. На данный момент основные усилия России, вероятно, сосредоточены в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого кармана.

Плацдарм возле Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она, вероятно, будет стремиться продвинуться к ключевым удерживаемым Украиной городам в глубине Донецкой области – Славянску и Краматорску.

Британские военные напомнили, что 26 мая глава самопровозглашенной, “ДНР” Денис Пушилин заявил российским государственным СМИ, что референдум о вхождении в Россию будет проведен, если удастся захватить всю Донецкую и Луганскую области Украины.

Если Бы России удалось захватить эти районы, это, скорее всего, было бы воспринято Кремлем как существенное политическое достижение и было бы представлено российскому народу как оправдание вторжения.

Тем не менее, Вооруженные силы Украины продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить значительные потери России.

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