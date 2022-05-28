НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:44 28 Мая 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Россия захватила большую часть Лимана: почему он так важен и что будет дальше

К 27 мая российские войска, вероятно, захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, что, вероятно, является предварительной операцией для следующего этапа наступления на Донбассе.

Битва за Лиман все еще продолжается

Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Лиман стратегически важен, потому что он является крупным  железнодорожным узлом, а также дает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, будут уделять приоритетное внимание наведению переправы через реку. На данный момент основные усилия России, вероятно, сосредоточены в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого кармана.

Плацдарм возле Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она, вероятно, будет стремиться продвинуться к ключевым удерживаемым Украиной городам в глубине Донецкой области – Славянску и Краматорску.

Британские военные напомнили, что 26 мая глава самопровозглашенной, “ДНР” Денис Пушилин заявил российским государственным СМИ, что референдум о вхождении в Россию будет проведен, если удастся захватить всю Донецкую и Луганскую области Украины.

Если Бы России удалось захватить эти районы, это, скорее всего, было бы воспринято Кремлем как существенное политическое достижение и было бы представлено российскому народу как оправдание вторжения.

Тем не менее, Вооруженные силы Украины продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить значительные потери России.

Тэги: Донбасс, лиман
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.05.2022 07:42
Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб
ТОР
27.05.2022 13:45
Украинские войска перегруппируются: контроль над Лиманом практически утрачен
ТОР
27.05.2022 08:35
Украина потеряла Лиман в Донецкой области
blog comments powered by Disqus
Взрывы в Николаеве: город обстреляли ракетами с Херсонской области

09:03 Украина

Порошенко пытался выехать за границу, но его не выпустили: подробности скандала

06:20 Украина

Ракетный удар по Днепропетровской области: “Калибр” попал в казарму Нацгвардии

12:36 Украина

ВСУ оттеснили оккупантов под Запорожьем

11:39 Украина

Украина потеряла Лиман в Донецкой области

08:35 Украина

Россия нанесла удар по Днепропетровской области

07:52 Украина

Российские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW

07:32 Украина

Россия перебросила под Запорожье танки и “Грады”

06:49 Украина

Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах

06:27 Украина

Главное – не заводить: Россия перебрасывает в Украину дефективные советские танки Т-80БВ

18:36 Украина

Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

15:30 Украина