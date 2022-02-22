22.02.2022 11:47
Главная » Украина » Общество
12:20 28 Мая 2022 0 Комментарии
Украина получила мощные американские САУ М109
В Украину уже поступили американские САУ М109 Paladin одной из модификаций.
Резников не уточнил количество установок, принятых на вооружение ВСУ
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он уточнил, что это очень качественная техника, а ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран.
Также министр напомнил, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70 и САУ CAESAR.
Тэги: Алексей Резников
Loading...
Новости по теме
ТОРРезников выступил за легализацию оружия в Украине
17.02.2022 12:37