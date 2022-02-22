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Главная » Украина » Общество
12:20 28 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина получила мощные американские САУ М109

В Украину уже поступили американские САУ М109 Paladin одной из модификаций.

Резников не уточнил количество установок, принятых на вооружение ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он уточнил, что это очень качественная техника, а ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран.

Также министр напомнил, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70 и САУ CAESAR.

Тэги: Алексей Резников
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