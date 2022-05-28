Генштаб показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов французской САУ CAESAR

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил успешно овладели французскими САУ на колесном шасси «CAESAR» и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Французские гаубицы уничтожают российских оккупантов



Об этом рассказали в Генштабе ВСУ и показали соответствующие фото.

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Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек – «К бою», дальность – 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек «Отбой», исчезли!

Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников.