Макрон и Шольц пообщались с Путиным по телефону: версия Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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По российской версии, обсуждали ситуацию в Украине и ход “специальной военной операции”.
Выбрали главное, по версии Кремля:
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Путин информировал собеседников о ходе «специальной военной операции», подчеркнув, что российские войска строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.
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Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Украиной, который был заморожен по инициативе Киева.
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Путин предупредил о рисках «дальнейшей дестабилизации обстановке» в связи с «накачкой Украины западным оружием».
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Путин «аргументированно и на основе конкретных данных» объяснил причины трудностей с поставками продовольствия. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу «для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов» при условии снятия санкций.