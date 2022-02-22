Макрон и Шольц пообщались с Путиным по телефону: версия Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кремлевская версия общения лидеров трех стран выглядит странно, если не сказать дико

Кремлевская версия общения лидеров трех стран выглядит странно, если не сказать дико

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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По российской версии, обсуждали ситуацию в Украине и ход “специальной военной операции”.

Выбрали главное, по версии Кремля:

Путин информировал собеседников о ходе «специальной военной операции», подчеркнув, что российские войска строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Украиной, который был заморожен по инициативе Киева.

Путин предупредил о рисках «дальнейшей дестабилизации обстановке» в связи с «накачкой Украины западным оружием».