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Главная » Мир » Политика
15:57 28 Мая 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Макрон и Шольц пообщались с Путиным по телефону: версия Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кремлевская версия общения лидеров трех стран выглядит странно, если не сказать дико

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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По российской версии, обсуждали ситуацию в Украине и ход “специальной военной операции”.

Выбрали главное, по версии Кремля:

  • Путин информировал собеседников о ходе «специальной военной операции», подчеркнув, что российские войска строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

  • Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Украиной, который был заморожен по инициативе Киева.

  • Путин предупредил о рисках «дальнейшей дестабилизации обстановке» в связи с «накачкой Украины западным оружием».

  • Путин «аргументированно и на основе конкретных данных» объяснил причины трудностей с поставками продовольствия. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу «для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов» при условии снятия санкций.

Тэги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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