Призвали к прямым переговорам с Зеленским: о чем на самом деле Шольц и Макрон говорили с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели 80-минутную телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шольц озвучил свою версию переговоров с Путиным



Подробности общения сообщила пресс-служба федерального правительства. Отмечено, что звонок состоялся по инициативе западных партнеров.

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Беседа была посвящена продолжающейся российской войне против Украины и усилиям по ее прекращению. Канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня и выводу российских войск.

Кроме того, они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и дипломатическому решению конфликта.

Также Шольц и Макрон призвали Путина обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения. Они положительно отметили приверженность главы Кремля обращению с захваченными комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста.

Отдельной темой был разговор о глобальной продовольственной ситуации, которая особенно напряжена в результате агрессивной войны России.

Путин якобы пообещал разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю.

Участники разговора согласились с центральной ролью Организации Объединенных Наций в достижении и реализации соглашения в этом отношении.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле озвучили свою версию переговоров.

Тэги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц