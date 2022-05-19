В захваченной в Украине российской военной технике обнаружили американские чипы

Захваченная украинскими защитниками военная техника Вооруженных сил России оказалась оснащенной американскими микрочипами.

Точно не известно, как микроэлектроника могла попасть к российским военным



Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман.

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По его информации, военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники производимой в США.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО «Панцирь», ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крылатых ракетах Х-101.

Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают «эффективность» российского «импортозамещения» и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.

“Происхождение микрочипов, найденных в этом российском оружии, неясно. Эти чипы не обязательно должны были быть получены непосредственно от производителей. Кроме того, существует огромный и в значительной степени нерегулируемый рынок переработанных чипсов, в основном исходящий из Китая, и многие из них кажутся довольно старыми”, – предположил автор материала.

Тэги: Россия, США