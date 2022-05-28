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20:29 28 Мая 2022 771 Комментарии
В Генштабе раскрыли подробности контрнаступления ВСУ на юге
Украинские военные начали контрнаступление на Южном направлении, оттеснив российских оккупантах на невыгодные позиции.
ВСУ начали отодвигать российских оккупантов на южном фронте
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Там отметили, что в результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.
Боевые действия продолжаются.
“Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие”, – сообщили в Генштабе.
Тэги: херсон, всу
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