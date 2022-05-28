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20:51 28 Мая 2022 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

Взрывы в Кривом Роге: над городом столбы дыма. Фото и видео

В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть прилет по одному из объектов на выезде из города.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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“Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях”, – написал он в Telegram.

Местные жители сообщают в соцсетях и пабликах о нескольких мощных взрывах.

Также информацию о прилетах подтвердил глава совета обороны области Николай Лукашук.

По его словам, все оперативные службы работают. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

После прилета в небо поднялся большой столб дыма

После прилета в небо поднялся большой столб дыма

Тэги: кривой рог
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