Взрывы в Кривом Роге: над городом столбы дыма. Фото и видео

В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть прилет по одному из объектов на выезде из города.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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“Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях”, – написал он в Telegram.

Местные жители сообщают в соцсетях и пабликах о нескольких мощных взрывах.

Также информацию о прилетах подтвердил глава совета обороны области Николай Лукашук.

По его словам, все оперативные службы работают. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

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