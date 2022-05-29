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09:12 29 Мая 2022 Просмотров 281   КомментариевКомментарии

ВСУ оттеснили россиян от трассы жизни Лисичанск-Бахмут: штурм Северодонецка продолжается

Украинские военные оттеснили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут и отбили за сутки семь атак врага.

Оккупанты постоянно обстреливают Северодонецк

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за сутки погибли минимум двое гражданских.

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“Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки”, – сообщил Гайдай.

Также он уточнил, что вражеские наступления в Боровском и Бобровом отражены – россияне отступили на ранее занятые позиции.

За минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа «Орлан-10″.

От вражеской авиации и артиллерии вчера страдали Лисичанск и Устиновка. В городе погибла женщина – в многоэтажку залетел снаряд, еще четыре человека получили ранения, все в больнице. Авиаударом оккупанты разбили здание кинотеатра, к счастью, там людей не было.

“Северодонецк в свой День рождения едва жив, россияне системно его уничтожают вместе с жителями”, – написал глава ОВА в Telegram.

Тэги: Северодонецк
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