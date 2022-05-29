Штурм Северодонецка: Путин бросил все силы на город, взятие которого ничего не значит

Российское вторжение в Украину, целью которого было захватить и оккупировать всю страну, превратилось в отчаянное и кровавое наступление ради взятия одного города на востоке, который не имеет никакого стратегического значения для войны.

Россия, пытаясь взять Северодонецк, превращает город в руины



Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Они отметили, что Украина, победив Россию в битве за Киев, вынудила Путина свести свои последующие военные цели к захвату Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.

И снова ВСУ не дают ему достичь этой цели, заставив сосредоточиться на завершении захвата одной Луганской области.

“Теперь Путин бросает людей и боеприпасы в последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие выиграет войну для Кремля. Он ошибается. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, какая сторона удерживает город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, завершится”, – считают военные эксперты.

По их мнению, это даст Украине возможность возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы оттеснить российские войска.

Российские войска штурмуют Северодонецк, хотя они еще не окружили его. Они добиваются определенных территориальных завоеваний и могут преуспеть в захвате города и районов далее на запад.

Украинские военные сталкиваются с самым серьезным вызовом со времен блокады завода «Азовсталь» в Мариуполе, и вполне могут потерпеть значительное тактическое поражение в ближайшие дни, если Северодонецк падет.

При этом аналитики ISW считают, что такой исход ни в коем случае не является определенным, и российские атаки вполне могут снова застопориться.

Русские платят цену за свой нынешний тактический успех, который непропорционален любой реальной оперативной или стратегической выгоде, которую они могут получить.

Сам Северодонецк важен на данном этапе войны прежде всего потому, что это последний значимый населенный пункт в Луганской области, который русские не контролируют. Захват позволит Москве заявить, что она полностью “освободила” Луганскую область, но не даст России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Это особенно верно, потому что российские войска разрушают город в процессе штурма и будут контролировать его руины, если смогут захватить.

Взятие Северодонецка может открыть российскую наземную линию связи для поддержки операций на западе, но русские не смогли обезопасить гораздо более выгодные линии от Изюма отчасти потому, что они так много сосредоточились на Северодонецке.

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