Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта России по внешним долгам

По состоянию на вечер пятницы 27 мая купонные выплаты на сумму около $100 миллионов не поступили на счета держателей российских евробондов, что запустило отсчет 30-дневного грейс-периода.

России грозит первый с 1917 года дефолт



Об этом сообщило Агентство. Новости.

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Если в течение этого срока инвесторы не получат денег, то будет объявлен первый с 1917 года дефолт России по внешним долгам.

В пятницу, 27 мая, должны были пройти выплаты по валютным евробондам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еще за неделю до этого Минфин перевел все необходимые средства Национальному расчетному депозитарию (НРД), платежному агенту по этим выпускам. После этого ведомство заявило о том, что выполнило свои обязательства перед инвесторами в полном объеме.

Поздно вечером в пятницу НРД сообщил о списании средств с его счета. Однако, как следует из публикации Bloomberg, до инвесторов эти деньги не дошли.

Это произошло после того, как 24 мая Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России. Она позволяла обслуживать российский госдолг даже после введенных весной санкций.

Из-за отмены лицензии, как ожидали эксперты, у российских властей должны были возникнуть проблемы с переводом денег через зарубежные банки в долларах США.

Тэги: Россия, дефолт