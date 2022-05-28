Таблоиды сообщили о возможной смерти Путина: его может заменять двойник

Президент России Владимир Путин, возможно, уже мертва, а его роль исполняет двойник.

Британские СМИ сообщили, что Путин умер



С такой информацией, якобы озвученной британской разведкой МИ-6, вышли ряд таблоидов, в частности The Sun.

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В материалах отмечается, что здоровье Путина уже давно является источником спекуляций, хотя Москва постоянно говорит, что президент в отличной форме.

Но западная разведка предполагает, что у российского президента серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак и болезнь Паркинсона. Более того, недавние публичные появления главы Кремля вызвали дальнейшие слухи о его ухудшающемся физическом состоянии.

Кроме того, не исключено, что Путин мог уже умереть, а его место занял двойник.

Источник таблоида Daily Star сообщил, что Путин очень болен, и если умрет, его смерть будет храниться в секрете в течение недель, если не месяцев.

«Существует также вероятность того, что он уже мертв. Это невозможно узнать”, – сказал источник.

Также известно, что Путин использовал двойников в прошлом, когда он был нездоров, и Кремль может сделать это сейчас.

“Реальный страх близкого окружения российского диктатора заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти, может произойти кремлевский переворот, и российские генералы захотят уйти из Украины”, – сказал собеседник издания.

Он добавил, что смерть Путина сделает этих людей слабыми и уязвимыми, поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив, даже когда это не будет соответствовать действительности.

Две недели назад российский олигарх, связанный с Кремлем, заявил, что Путин «очень болен раком крови» и перенес операцию перед вторжением в Украину.

По данным The New York Times, Путин ввел строгие карантинные меры для всех, с кем он лично встречался.

Посетители были вынуждены изолироваться на две недели до запланированной встречи, после чего перед самой встречей их обрабатывали дезинфицирующим раствором.

Сообщается, что специально созданный туннель опрыскивает гостей стерилизующим аэрозолем, одновременно обрабатывая их ультрафиолетом.

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