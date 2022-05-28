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14:42 29 Мая 2022 Просмотров 360   КомментариевКомментарии

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

В «новой администрации» Херсонской области заявили, что вопрос присоединения региона к РФ будет зависеть от хода боев в Украине.

Стремоусов раньше говорил, что никакого референдума не будет

По словам Кирилла Стремоусова, которого российские СМИ называют «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области, решение об этом, вероятно, примут «к следующему году».

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Стремоусов в интервью Reuters допустил, что процесс вхождения региона в состав России может включать референдум. При этом в начале мая он заявлял, что «никаких референдумов не планируется».

«Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — сказал чиновник.

Херсонская область практически полностью находится под контролем российских сил. Ранее Стремоусов говорил, что возврат Херсонской области под контроль Украины «исключен», а с 1 мая регион перейдет на расчеты в рублях.

28 мая «новые власти» региона закрыли границу с Николаевской и Днепропетровской областями, которые контролируют украинская сторона.

Тэги: херсон
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