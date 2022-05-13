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Главная » Украина » Экономика
14:50 29 Мая 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Украине отменят выплаты некоторым переселенцам

В Украине отменят соцвыплаты некоторым гражданам, вынужденно переехавшим в другой регион из-за войны.

Выплаты отменят большинству беженцев

Об этом сообщила ТСН со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную в эфире телемарафона.

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С мая выплаты будут получать только внутренне перемещенные лица, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

«С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их спасибо. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — сказала она.

Тэги: беженцы
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