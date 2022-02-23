Страны ЕС договорились о нефтяном эмбарго для России

Странам Евросоюзу, очевидно, удалось согласовать условия эмбарго в отношении российской нефти.

Похоже, шестой пакет санкций вот-вот введут



Об этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Послы ЕС встретятся позже сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая «компромиссное» нефтяное эмбарго, которое касается только морских поставок», – написал он.

Как сообщали Власти, в пятницу, 27 мая, страны ЕС пытались достичь соглашения об эмбарго на морские поставки российской нефти, оставив возможными поставки по трубопроводу, что является компромиссом для Венгрии, и разблокировать новые санкции против Москвы.

Тэги: санкции, ес, эмбарго