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15:01 29 Мая 2022 185 Комментарии
Страны ЕС договорились о нефтяном эмбарго для России
Странам Евросоюзу, очевидно, удалось согласовать условия эмбарго в отношении российской нефти.
Похоже, шестой пакет санкций вот-вот введут
Об этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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«Послы ЕС встретятся позже сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая «компромиссное» нефтяное эмбарго, которое касается только морских поставок», – написал он.
Как сообщали Власти, в пятницу, 27 мая, страны ЕС пытались достичь соглашения об эмбарго на морские поставки российской нефти, оставив возможными поставки по трубопроводу, что является компромиссом для Венгрии, и разблокировать новые санкции против Москвы.
Тэги: санкции, ес, эмбарго
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