Главная » Мир » Политика
06:36 30 Мая 2022 25 Комментарии
Зеленский не против трехсторонних переговоров с Путиным и Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции Эрдоганом и России Путиным.
Зеленский согласен поговорить с Путиным при Эрдогане
Как сообщило ZN.UA, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», – сказал Никифоров.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Loading...
Новости по теме
ТОРМакрон поговорил с Путиным и тут же позвонил Зеленскому: что в итоге
20.02.2022 15:59
ТОРЭрдоган уговаривает Путина провести встречу с ним и Зеленским
16.02.2022 14:24