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Главная » Мир » Политика
06:36 30 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Зеленский не против трехсторонних переговоров с Путиным и Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции Эрдоганом и России Путиным.

Зеленский согласен поговорить с Путиным при Эрдогане

Как сообщило ZN.UA, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», – сказал Никифоров.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
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