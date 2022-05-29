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Главная » Украина » Происшествия
06:58 30 Мая 2022 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

Россияне вошли в Северодонецк с двух сторон: идут жестокие уличные бои

Российские войска вошли в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои.

В Северодонецке идут жесткие уличные бои

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, противник продвигается со стороны гостиницы “Мир”.

“Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте”, – написал Бутусов .

Также он добавил, что украинские десантники 81-й десантно- штурмовой бригады в бою в Северодонецке уничтожили целую группу российских военнослужащих, и взяли в плен двоих солдат из состава  7 мотострелковой бригады – это Артём Хохлов, наёмник, призвавшийся из Грозного, РФ, и Григорий Гуджиев.

Тэги: Северодонецк
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