Россияне вошли в Северодонецк с двух сторон: идут жестокие уличные бои

Российские войска вошли в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои.

В Северодонецке идут жесткие уличные бои



Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, противник продвигается со стороны гостиницы “Мир”.

“Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте”, – написал Бутусов .

Также он добавил, что украинские десантники 81-й десантно- штурмовой бригады в бою в Северодонецке уничтожили целую группу российских военнослужащих, и взяли в плен двоих солдат из состава 7 мотострелковой бригады – это Артём Хохлов, наёмник, призвавшийся из Грозного, РФ, и Григорий Гуджиев.

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