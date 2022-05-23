Россия нанесла ракетный удар по Одесщине: подробности
Утром 30 мая около 05:00 по Одесской области был нанесен ракетный удар, одну ракету сбили силы ПВО.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Он уточнил, военные Оперативного командования «Юг» обнаружили и уничтожили ракету типа «Х». Она была выпущенна российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесщине.
По информации Оперативного командования “Юг”, ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанес 2 ракетных удара.
“Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый разбитый ранее путь”, – сказано в сообщении.
Также там уточнили, что ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.