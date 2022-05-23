Россия нанесла ракетный удар по Одесщине: подробности

Утром 30 мая около 05:00 по Одесской области был нанесен ракетный удар, одну ракету сбили силы ПВО.

Одну ракету сбили силы ПВО



Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Он уточнил, военные Оперативного командования «Юг»‎ обнаружили и уничтожили ракету типа «‎Х»‎. Она была выпущенна российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесщине.

По информации Оперативного командования “Юг”, ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанес 2 ракетных удара.

“Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый разбитый ранее путь”, – сказано в сообщении.

Также там уточнили, что ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

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