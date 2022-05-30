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10:05 30 Мая 2022 242 Комментарии
Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине
В ночь с 29 на 30 мая город Новый Буг Николаевской области попал под мощный российский обстрел.
Появились видео последствий обстрела мирного города на Николаевщине.
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Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар аптеки и магазина на площади Свободы. К месту был направлен очередной караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.
К трем часам ночи пожарные ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Руины на месте супермаркета в центре города
Как сообщали Власти, в ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел, есть жертвы и разрушения.
Тэги: Николаев
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