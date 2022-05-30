Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

В ночь с 29 на 30 мая город Новый Буг Николаевской области попал под мощный российский обстрел.

Появились видео последствий обстрела мирного города на Николаевщине.

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Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар аптеки и магазина на площади Свободы. К месту был направлен очередной караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

К трем часам ночи пожарные ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Руины на месте супермаркета в центре города

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Как сообщали Власти, в ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел, есть жертвы и разрушения.

Тэги: Николаев