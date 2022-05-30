Семьям российских офицеров запретили покидать страну под угрозой выселения в Сибирь – разведка

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны под угрозой переселения в депрессивные регионы РФ.

Жены российских вертолетчиков собирались отдохнуть за рубежом



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, жен и детей офицеров угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока России.

Стало известно, что командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

“Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении”, – пояснили в разведке.

Также там пообещали обнародовать список военных преступников – военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром “Пушкин”).

“Преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности”, – резюмировали разведчики.

Как сообщали Власти, в российских войсках будет продолжать снижаться боеспособность и моральный дух из-за большого числа погибших офицеров.

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