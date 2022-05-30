НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:34 30 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Семьям российских офицеров запретили покидать страну под угрозой выселения в Сибирь – разведка

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны под угрозой переселения в депрессивные регионы РФ.

Жены российских вертолетчиков собирались отдохнуть за рубежом

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, жен и детей офицеров угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока России.

Стало известно, что командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

“Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении”, – пояснили в разведке.

Также там пообещали обнародовать список военных преступников – военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром “Пушкин”).

“Преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности”, – резюмировали разведчики.

Как сообщали Власти, в российских войсках будет продолжать снижаться боеспособность и моральный дух из-за большого числа погибших офицеров.

Тэги: Россия
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.05.2022 08:15
Страны ЕС снова не договорились об эмбарго на российскую нефть
ТОР
29.05.2022 10:52
Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта России по внешним долгам
ТОР
28.05.2022 17:19
В захваченной в Украине российской военной технике обнаружили американские чипы
blog comments powered by Disqus
ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

11:54 Украина

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

10:22 Украина

В Генштабе раскрыли подробности контрнаступления ВСУ на юге

20:29 Украина

Кадыров показал на видео, как его бойцы в Северодонецке имитируют войну

16:34 Мир