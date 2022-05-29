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Главная » Украина » Происшествия
10:41 30 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

На Изюмском направлении Воздушные силы ВСУ нанесли сильный ущерб российским оккупантам.

Украинские летчики мощно ударили по оккупантам под Изюмом

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

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В районе села Довгенькое наша ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу врага. А это не менее 100 военных.

Кроме того, разбомблен склад с боеприпасами и бронетехникой.

Удар был нанесен с помощью штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24М.

Тэги: всу, изюм
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