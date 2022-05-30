Россия воюет в Украине по методичкам СССР времен Второй мировой – эксперт

Агрессия России против Украины — последняя война образца 20-го века, в которой РФ демонстрирует отставание в развитии военных тактик и технологий и неготовность к современным формам ведения боевых действий.

Россия до сих пор использует тактику войны прошлого века



Об этом написал профессор стратегических исследований шотландского университета Филлипс О’Брайен в своем материале для The Atlantic.

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По его словам Россия все ещё воюет по старому формату, по образцу Второй Мировой.

Минобороны РФ, чётко следуя советской методичке ведения войны, надеялось пробить дыры в украинской обороне, подавив ВСУ массой своего контингента и техники. Ожидалось в дополнение к этому множество успешных десантных высадок с моря по формату высадки союзников в Нормандии в 1944-м.

Отдельное внимание эксперт уделяет танкам. Он напоминает, что, изначально РФ превосходила украинцев не только количеством танков, но и качеством — имеющаяся на вооружении техника состояла из лучших в мире образцов. Но всё пошло не по плану: из 1500 сосредоточенных на границах с Украиной за три месяца войны уничтожено было от 700 до 1200 (по разным оценкам). Западные аналитики называют это “танковым истреблением”.

А дело в том, что со времён Второй Мировой изменилась оборонная техника, в том числе и противотанковая. В руках украинцев оказалось оружие нового поколения, простое в использовании и безопасное для жизни солдата.

И, конечно, дроны. Современное изобретение, адаптированное к военным целям, намного дешевле специализированной военной техники, ему не сложно обучиться и очень легко восполнять ряды потерянных устройств. Это предоставило украинцам мобильность и возможность противостоять количественной мощи россиян.

Ручное оружие, легкое и компактное, в достаточно умелых руках позволяет уничтожать на земле целые армады. Новые методы боевых действий показали эффективность и на море: в то время как оборонные системы флагмана «Москва» были отвлечены дроном, крылатые ракеты нового поколения “Нептун», запускаемые парами, поразили борт крейсера.

Технологии продолжают развиваться, оснащение армии РФ не сумело к ним адаптироваться и уже безнадёжно отстает, показала украинская кампания.

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