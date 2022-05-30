Блокировки портов мало: Россия прицельно наносит удары по украинским складам зерна и полям

Преднамеренные российские нападения на молочные фермы, сельхозсклады и фермерские хозяйства служат дальнейшему ограничению способности Украины прокормить свой народ и продвинуть свою экономику.

Россия наносит удары по сельхозобъектам Украины



Об этом рассказали журналисты France 24.

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Они собрали свидетельства ударов по аграрному хозяйству страны.

Удары — точные: в маленький, но критически важный мост возле порта, в станцию погрузки зерна, в хлев скота.

В числе подтвержденных атак:

Множество мин в засеянных полях, готовящихся к сбору урожая.

Ракетные удары по силосам и местам кормёжки крупного рогатого скота.

Обстрелы конвоев с зерном — как вагонов так и целых составов.

Похищение и вывоз украинской агротехники и зерна.

Во France 24 подсчитали: Украина из-за этих ударов теряет значительную часть своих мощностей агропромышленности — а это около 10% ВВП.

В это же самое время президент РФ Владимир Путин предлагает ЕС отменить эмбарго на аграрные поставки из РФ для недопущения мирового голода. Который провоцирует сама Москва, устроившая блокаду украинских портов