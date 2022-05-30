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11:50 30 Мая 2022 90 Комментарии
Трассу Бахмут-Лисичанск контролируют ВСУ, но ситуация сложная, – глава ОВА
Стратегическая трасса Бахмут-Лисичанск контролируется ВСУ, но находится под обстрелами со стороны российских войск.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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«Ее важность в двух аспектах – эвакуация жителей, подвоз продуктов в соседнюю область, и также это важная трасса для вооруженных сил. Когда противник не может захватить трассу, то просто ее обстреливает”, – сказал глава ОВА
По его словам, ситуация в области сложная, обстрелы не прекращаются, но успехов у противника нет, он находится на своих позициях.
Наиболее сложной ситуация в Авдеевке, Торецке, Лиманском направлении, Бахмуте и Соледаре.
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