Трассу Бахмут-Лисичанск контролируют ВСУ, но ситуация сложная, – глава ОВА

Стратегическая трасса Бахмут-Лисичанск контролируется ВСУ, но находится под обстрелами со стороны российских войск.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Ее важность в двух аспектах – эвакуация жителей, подвоз продуктов в соседнюю область, и также это важная трасса для вооруженных сил. Когда противник не может захватить трассу, то просто ее обстреливает”, – сказал глава ОВА

По его словам, ситуация в области сложная, обстрелы не прекращаются, но успехов у противника нет, он находится на своих позициях.

Наиболее сложной ситуация в Авдеевке, Торецке, Лиманском направлении, Бахмуте и Соледаре.