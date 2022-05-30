НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:33 30 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Львовские десантники уничтожили взвод псковской десантуры

Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области

Львовские десантники уничтожили оккупантов с техникой

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из московии”, – сказано в сообщении.

Десантники уточнили, что успешно уничтожили около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой.

Также в Командовании отметили, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.

Тэги: всу
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.05.2022 10:41
Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам
ТОР
29.05.2022 15:33
Польша передаст Украине три дивизиона новейших гаубиц KRAB
ТОР
28.05.2022 20:29
В Генштабе раскрыли подробности контрнаступления ВСУ на юге
blog comments powered by Disqus
Обстрел Николаева: стало известно о пострадавших и разрушениях

14:49  Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42  Мир

В суд направлено первое уголовное дело об изнасиловании во время войны

14:21  Украина

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39  Украина

Без света, воды и еды, но с мусором и трупами: как живут в оккупированном Мариуполе

12:56  Украина

Львовские десантники уничтожили взвод псковской десантуры

12:33  Украина

Трассу Бахмут-Лисичанск контролируют ВСУ, но ситуация сложная, – глава ОВА

11:50  Украина

Блокировки портов мало: Россия прицельно наносит удары по украинским складам зерна и полям

11:33  Украина

Обмен Monero на Bitcoin: что нужно знать?

11:15  Мир

Россия воюет в Украине по методичкам СССР времен Второй мировой – эксперт

10:53  Мир

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41  Украина

Семьям российских офицеров запретили покидать страну под угрозой выселения в Сибирь – разведка

10:34  Мир

Российская армия понесла огромные потери среди офицеров: командовать почти некому

10:23  Мир

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05  Украина

В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

08:37  Украина

Страны ЕС снова не договорились об эмбарго на российскую нефть

08:15  Мир

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51  Украина

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

11:54 Украина

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

10:22 Украина

В Генштабе раскрыли подробности контрнаступления ВСУ на юге

20:29 Украина

Кадыров показал на видео, как его бойцы в Северодонецке имитируют войну

16:34 Мир