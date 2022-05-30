Львовские десантники уничтожили взвод псковской десантуры

Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области

Львовские десантники уничтожили оккупантов с техникой



Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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“Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из московии”, – сказано в сообщении.

Десантники уточнили, что успешно уничтожили около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой.

Также в Командовании отметили, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.

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