Львовские десантники уничтожили взвод псковской десантуры
Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
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“Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из московии”, – сказано в сообщении.
Десантники уточнили, что успешно уничтожили около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой.
Также в Командовании отметили, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.