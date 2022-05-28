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Главная » Украина » Общество
12:56 30 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Без света, воды и еды, но с мусором и трупами: как живут в оккупированном Мариуполе

Оккупационные российские войска устроили в Мариуполе гуманитарную катастрофу – в городе нет света, питьевой воды и почти нет еды.

Разрушенный Мариуполь завален мусором

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, тела погибших и мусор отравляют источники воды, которыми пользуются горожане. Оккупанты складывают тела убитых российской армией мариупольцев в супермаркетах.

Также Бойченко рассказал, что канализация в городе не работает, система сбора мусора тоже отсутствует.  Из-за этого на улицах накапливается масса отходов, которые хаотично двигаются в сторону рек и моря и отравляют источники, из которых местные жители берут воду. Эта ядовитая вода способна спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний.

По оценкам врачей, от вспышек холеры и дизентерии уже этим летом могут погибнуть тысячи мариупольцев.

Бойченко также подтвердил информацию о трупповалках в супермаркетах, которую ранее распространили СМИ.

«Накопители» — так оккупанты называют помещения, где они собирают тела убитых русской армией мариупольцев. Таких накопителей в городе четыре», – сказал мэр.

Он также подчеркнул, что россияне держат в плену в разрушенном Мариуполе около 120 тысяч населения. Город закрыт уже больше месяца. Вокруг него обустроены фильтрационные лагеря, выехать на подконтрольную Украине территорию практически невозможно.

Кроме того, оккупанты создали тюрьму на базе Оленевки, где содержат госслужащих и муниципальных работников, ожидающих «приговоров».

По словам Бойченко, так называемые «суды ДНР» уже вынесли первые «приговоры» мариупольцам. По 10 лет за решеткой получили муниципальные работники города. Есть и смертельные приговоры — некоторым людям грозит расстрел.

Тэги: Мариуполь
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