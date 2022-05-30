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Главная » Украина » Происшествия
13:39 30 Мая 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

Украинские военные сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28.

ВСУ сбили уникальный российский вертолет

Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала.

Когда и где именно это произошло он не уточнил.

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Официальной информации о сбитом вертолете также пока не поступало.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования.

Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.

Этот вертолет является достаточно уникальным

Этот вертолет является достаточно уникальным

Пока неизвестно, где сбили вертолет

Пока неизвестно, где сбили вертолет

Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом, который обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолёта, а также его наклоном по крену и тангажу.

Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где лопасть оказывается в определённый момент времени в ходе вращения винта как целого.

Так эта "птичка" выглядела при жизни

Так эта "птичка" выглядела при жизни

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ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

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