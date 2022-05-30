Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

Бойцы Росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и которых пытались отправить туда повторно, подали рапорты с отказом ехать воевать.

Росгвардейцы говорят, что их обманули в выплатах



Об этом сообщило Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю.

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Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих.

По его словам, росгвардейцы недовольны тем, что обещанные им выплаты оказались значительно ниже, чем рассказывают в пропагандистских СМИ.

«Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу», – пояснил собеседник.

Он также добавил, что в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

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