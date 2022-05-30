Обстрел Николаева: стало известно о пострадавших и разрушениях

В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами один человек получил ранения, повреждены частные дома.

От обстрела пострадал 21 частный дом



Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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По его словам, одном из районов города был поврежден 21 частный дом. В основном это кровля и окна. Имеются повреждения и наружных стен.

По состоянию на 14.00 известно об одном раненом.

Сенкевич также напомнил, что в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов и попросил всех быть максимально осторожными.

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