Netflix полностью выключился в России: не поможет даже VPN

Американская стриминговая платформа Netflix с пятницы, 27 мая, перестала работать на территории России и недоступна даже пользователям с VPN.

Теперь популярный сервис для россиян недоступен



Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.

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Сайт и приложение Netflix не работали в РФ с пятницы. Теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

Представитель платформы отметил, что это проведение выхода с российского рынка, объявленного в марте. Он уточнил, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.

Тэги: Россия, санкции, netflix