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15:11 30 Мая 2022 32 Комментарии
Netflix полностью выключился в России: не поможет даже VPN
Американская стриминговая платформа Netflix с пятницы, 27 мая, перестала работать на территории России и недоступна даже пользователям с VPN.
Теперь популярный сервис для россиян недоступен
Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.
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Сайт и приложение Netflix не работали в РФ с пятницы. Теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.
Представитель платформы отметил, что это проведение выхода с российского рынка, объявленного в марте. Он уточнил, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.
Тэги: Россия, санкции, netflix
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