На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб французский журналист

В Луганской области бронированный эвакуационный автомобиль, который ехал забирать 10 жителей, попал под вражеский обстрел.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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“Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации”, – рассказал Гайдай.

Он также добавил, что патрульного полицейского спасла каска.

“Мы официально останавливаем эвакуацию”, – заявил глава ОВА.

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