Главная » Украина » Происшествия
15:27 30 Мая 2022 42 Комментарии
На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб французский журналист
В Луганской области бронированный эвакуационный автомобиль, который ехал забирать 10 жителей, попал под вражеский обстрел.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации”, – рассказал Гайдай.
Он также добавил, что патрульного полицейского спасла каска.
“Мы официально останавливаем эвакуацию”, – заявил глава ОВА.
Тэги: Луганск, Северодонецк
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине
25.05.2022 07:12
ТОРРоссия стягивает в Луганскую область силы с других направлений
25.05.2022 05:55