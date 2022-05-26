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Главная » Украина » Происшествия
15:27 30 Мая 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб французский журналист

В Луганской области бронированный эвакуационный автомобиль, который ехал забирать 10 жителей, попал под вражеский обстрел.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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“Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации”, – рассказал Гайдай.

Он также добавил, что  патрульного полицейского спасла каска.

“Мы официально останавливаем эвакуацию”, – заявил глава ОВА.

Автомобиль попал под вражеский обстрел

Автомобиль попал под вражеский обстрел

Журналист получил смертельные ранения

Журналист получил смертельные ранения

Тэги: Луганск, Северодонецк
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