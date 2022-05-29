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15:41 30 Мая 2022 Просмотров 947   КомментариевКомментарии

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

В нескольких районах Харькова слышны взрывы, горожане сообщают о прилетах и пожарах.

Отмечается, что воздушной тревоги нет.

Предположительно город обстреляли из реактивных систем залпового огня. Возможно, из “Ураганов”.

Говорят, что обстреливают северную часть Харькова.

Сигнал воздушной тревоги включили, когда обстрелы трех районов уже закончились.

Новость дополняется…

Тэги: Харьков
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