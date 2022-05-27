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Главная » Украина » Общество
17:31 30 Мая 2022 Просмотров 208   КомментариевКомментарии

Воюют с соснами: СБУ показало, как кадыровцы снимают видео боев для Tik-Tok

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавших на войну в Украину, и показала, как они снимают постановочные бои.

Кадыровцы потратили все заряды к HGU? чтобы снять красивое видео войнушки

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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Из его содержания, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют Tik-Tok – войсками.

“Ведь вместо боев с украинскими защитниками эти «пехотинцы Путина» героически воюют с… соснами в лесах Луганщины. И знаете сколько дублей с выстрелами РПГ нужно сделать, чтобы получились «яркий» ролик и «масштабное» сражение? Посмотрите сами…”, – предложили в спецслужбе.

Тэги: СБУ
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