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18:27 30 Мая 2022 94 Комментарии
Запорожский нацгвардеец-срочник сбил уже три вражеских самолета из ПЗРК «Игла»
В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” за полтора месяца сбил уже 3 вражеских самолета из ПЗРК «Игла».
"Бандит" пообещал и дальше сбивать вражеские самолеты
Об этом сообщили в Нацгвардии.
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Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 «Грач» парень сбил 29 мая.
“Меткость, профессионализм и искусные действия «Запорожского мстителя» изрядно нагоняют страх на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам”, – отметили в Нацгвардии.
«Я сбил не уже три самолета, а еще только три самолета, и буду уничтожать их столько, сколько потребуется – до самой нашей победы!» – уверенно отмечает “Бандит”.
Тэги: Запорожье
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