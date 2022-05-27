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Главная » Украина » Общество
18:27 30 Мая 2022 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

Запорожский нацгвардеец-срочник сбил уже три вражеских самолета из ПЗРК «Игла»

В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” за полтора месяца сбил уже 3 вражеских самолета из ПЗРК «Игла».

"Бандит" пообещал и дальше сбивать вражеские самолеты

Об этом сообщили в Нацгвардии.

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Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 «Грач» парень сбил 29 мая.

“Меткость, профессионализм и искусные действия «Запорожского мстителя» изрядно нагоняют страх на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам”, – отметили в Нацгвардии.

«Я сбил не уже три самолета, а еще только три самолета, и буду уничтожать их столько, сколько потребуется – до самой нашей победы!» – уверенно отмечает “Бандит”.

Тэги: Запорожье
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