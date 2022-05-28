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Главная » Украина » Происшествия
19:31 30 Мая 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Россияне около часа расстреливали из артиллерии Сумщину

Около часа российские военные обстреливали из артиллерии приграничные территории Шосткинского района Сумской области.

Россия около часа обстреливала село на Сумщине

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерновое по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы.

По предварительной информации, пострадавших нет, но данные еще уточняются.

По предварительной информации, никто не пострадал

По предварительной информации, никто не пострадал

Тэги: Сумы
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