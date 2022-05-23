Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

Находящийся в плену у РФ и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), который вышел из Азовстали в Мариуполе, рассказал российским СМИ, как смог со своими бойцами выйти с территории завода имени Ильича.

Командир украинских морпехов рассказал, как добрался в "Азовсталь" с завода им. Ильича



По его словам его бойцы нанесли на машины знак Z, чтобы замаскироваться под российские войска.

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«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могли встретиться нам на пути, отработали маршрут и двигались в направлении «Азовстали»», – рассказал Волынский.

Также он сообщил, что две колонны украинских морпехов – его и его бывшего командира по 36-й бригаде Владимира Баранюка – должны были идти вместе, но в итоге разделились (Баранюк также попал в плен).

«Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на минные шлагмаумы. Люди погибали, получали ранения, и движение техники захлебнулось», – сообщил «Волына».

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Тэги: Мариуполь, Азовсталь