НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
20:33 30 Мая 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Мариуполе оккупанты начали подготовку к раздаче российских паспортов

В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов граждан для получения российского паспорта.

В Мариуполе готовятся массово раздавать паспорта РФ

Об этом сообщил советник украинского мэра города Петр Андрющенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Для того мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую “миграционную службу” так называемой “ДНР”.

“Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную”, – отметил Андрющенко.

Тэги: Мариуполь
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.05.2022 20:02
Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе
ТОР
30.05.2022 12:56
Без света, воды и еды, но с мусором и трупами: как живут в оккупированном Мариуполе
ТОР
28.05.2022 20:18
Трехмесячные горы мусора, гниль, вонь и очереди за гуманитаркой: как живет Мариуполь сейчас
blog comments powered by Disqus
Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

11:54 Украина

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

10:22 Украина