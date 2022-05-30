В Мариуполе оккупанты начали подготовку к раздаче российских паспортов

В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов граждан для получения российского паспорта.

В Мариуполе готовятся массово раздавать паспорта РФ



Об этом сообщил советник украинского мэра города Петр Андрющенко.

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Для того мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую “миграционную службу” так называемой “ДНР”.

“Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную”, – отметил Андрющенко.

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