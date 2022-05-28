Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

Российские оккупанты за понедельник, 30 мая, немного продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются уличные бои.

В Северодонецке продолжаются уличные бои



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Он назвал ситуацию в городе максимально сложной.

“Удалось оккупантам продавить территорию с окраин – там, где гостиница «Мир», – и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои», – сообщил Гайдай.

При этом он призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях.

Глава ОВА также сообщил, что надеется, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой «скорой» тел не было.

Что касается волонтеров, ранее попавших под обстрел, то, по словам Гайдая, они живы, их удалось вывезти.

Как сообщали Власти, в Луганской области бронированный эвакуационный автомобиль, который ехал забирать 10 жителей, попал под вражеский обстрел, в результате которого погиб французский журналист.

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