В Южной Осетии передумали проводить уже назначенный референдум о присоединении к России

Так называемый «президент» самопровозглашенной Южной Осетии, аннексированной РФ у Грузии, Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника о назначении «референдума» по вхождению «республики» в состав России.

В Южной Осетии новый "президент" отменил назначенный уже референдум



Об этом сообщило российское РИА Новости.

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Также он постановил провести консультации с РФ по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

Гаглоев в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.

При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу «граждан республики» о дальнейшей интеграции с Россией.

Напомним, 13 мая бывший «президент» самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля «референдума» о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации.

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