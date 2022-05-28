Российские оккупанты наступают на двух направлениях: где горячее всего

Российские войска ведут активные наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное.

Действия оккупантов успехом не увенчались, боевые действия продолжаются.

Тэги: Северодонецк, бахмут, Генштаб ВСУ