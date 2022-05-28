Главная » Украина » Происшествия
07:06 31 Мая 2022 112 Комментарии
Российские оккупанты наступают на двух направлениях: где горячее всего
Российские войска ведут активные наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Горячее всего на Донбассе
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное.
Действия оккупантов успехом не увенчались, боевые действия продолжаются.
Тэги: Северодонецк, бахмут, Генштаб ВСУ
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW
27.05.2022 07:32
ТОРРоссияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут
27.05.2022 07:04