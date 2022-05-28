НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:06 31 Мая 2022 Просмотров 112   КомментариевКомментарии

Российские оккупанты наступают на двух направлениях: где горячее всего

Российские войска ведут активные наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Горячее всего на Донбассе

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное.

Действия оккупантов успехом не увенчались, боевые действия продолжаются.

Тэги: Северодонецк, бахмут, Генштаб ВСУ
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.05.2022 07:42
Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб
ТОР
27.05.2022 07:32
Российские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW
ТОР
27.05.2022 07:04
Россияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут
blog comments powered by Disqus
Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

11:54 Украина

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

10:22 Украина