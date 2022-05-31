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08:00 31 Мая 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Что будет стоить Путину эмбарго ЕС на нефть

Введение эмбарго на нефтяные поставки в страны ЕС будет стоить президенту РФ Владимиру Путину до 10 миллиардов долларов в год.

Путин не досчитается из-за эмбарго около $10 млрд в год

Такие расчеты привело Blomberg после новости о том, что лидеры Европейского союза согласились добиваться частичного запрета на российскую нефть.

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Санкции запретят покупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, поставляемых в государства-члены по морю, но предусматривают временное освобождение для трубопроводной нефти.

Морские поставки составляют около двух третей российского импорта нефти, и, как только эта мера будет введена в действие, она будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год в виде потерянных экспортных доходов, согласно расчетам Bloomberg.

Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже переходит из рук в руки примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на Brent.

Основная часть текущих поставок по трубопроводам приходится на Германию и Польшу, которые дали понять, что откажутся от российских поставок независимо от каких-либо действий ЕС. Берлин обязался в письменном виде придерживаться этого обещания в понедельник.

Если обе страны выполнят свои обязательства, общий эффект, наряду с морским эмбарго, будет заключаться в сокращении 90% продаж российской сырой нефти в ЕС к концу года.

«Мы должны быть в состоянии вскоре вернуться к вопросу об оставшихся 10% трубопроводной нефти», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции рано утром во вторник.

Как сообщали Власти, лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на российскую нефть и других ограничениях в рамках шестого пакета санкций против РФ.

Тэги: ес, эмбарго, эмбарго на нефть
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