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08:11 31 Мая 2022 35 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Славянску: есть погибшие
Российские военные в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Известно о серьезных разрушениях и трех погибших.
По словам Кириленко, пострадала школа и не менее семи многоэтажек.
В настоящее время проводятся спасательные работы.
После их завершения глава ОВА пообещал уточнить количество жертв и пострадавших.
“Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди”, – отметил Кириленко.
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