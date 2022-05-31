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08:11 31 Мая 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Славянску: есть погибшие

Российские военные в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Известно о серьезных разрушениях и трех погибших.

По словам Кириленко, пострадала школа и не менее семи многоэтажек.

В настоящее время проводятся спасательные работы.

После их завершения глава ОВА пообещал уточнить количество жертв и пострадавших.

“Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди”, – отметил Кириленко.

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