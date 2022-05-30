Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреляла из артиллерии

Около полуночи российские военные из самолета, не пересекавшего границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады Сумской области.

Россия ударила по Сумщине ракетами около полуночи



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской громады из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, нанеся около 10 ударов артиллерии.

Во всех случаях обошлось без жертв, информация о разрушении уточняется.

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