НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:34 31 Мая 2022 Просмотров 96   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреляла из артиллерии

Около полуночи российские военные из самолета, не пересекавшего границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады Сумской области.

Россия ударила по Сумщине ракетами около полуночи

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской громады из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, нанеся около 10 ударов артиллерии.

Во всех случаях обошлось без жертв, информация о разрушении уточняется.

Тэги: Сумы
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.05.2022 19:31
Россияне около часа расстреливали из артиллерии Сумщину
ТОР
28.05.2022 08:49
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреливала всю ночь из артиллерии
ТОР
27.05.2022 11:51
Россия трижды обстреляла Сумщину из минометов
blog comments powered by Disqus
На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина