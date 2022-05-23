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09:43 31 Мая 2022 172 Комментарии
Главарь “ДНР” Пушилин заявил о “национализации” украинских торговых судов в Мариуполе
Боевики “ДНР” провели “национализацию” украинских торговых судов в порту Мариуполя.
"ДНР" отжала украла у Украины торговые суда в порту Мариуполя
Об этом сообщил главарь “ДНР” Денис Пушилин.
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«Часть судов [которые находились в порту на начало войны] перейдет в юрисдикцию “ДНР”, соответствующие решения уже приняты. Эти суда будут переименованы», — заявил он.
Таким образом, по словам Пушилина, у “ДНР” появился собственный “торговый флот”.
Он также добавил, что порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и стройматериалов, при помощи которых будут вестись восстановительные работы в “ДНР”.
Тэги: Мариуполь, ДНР
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