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09:43 31 Мая 2022 Просмотров 172   КомментариевКомментарии

Главарь “ДНР” Пушилин заявил о “национализации” украинских торговых судов в Мариуполе

Боевики “ДНР” провели “национализацию” украинских торговых судов в порту Мариуполя.

"ДНР" отжала украла у Украины торговые суда в порту Мариуполя

Об этом сообщил главарь “ДНР” Денис Пушилин.

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«Часть судов [которые находились в порту на начало войны] перейдет в юрисдикцию “ДНР”, соответствующие решения уже приняты. Эти суда будут переименованы», — заявил он.

Таким образом, по словам Пушилина, у “ДНР” появился собственный “торговый флот”.

Он также добавил, что порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и стройматериалов, при помощи которых будут вестись восстановительные работы в “ДНР”.

Тэги: Мариуполь, ДНР
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