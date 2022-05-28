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Главная » Украина » Происшествия
10:05 31 Мая 2022 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

Россия пытается окружить Северодонецк и закрыть котел с украинскими войсками – британская разведка

Захват Россией Лимана поддерживает ее основные оперативные усилия по окружению Северодонецка и закрытию котла вокруг украинских сил в Луганской области.

Россияне бросили все свои силы на задачи в районе Северодонецка

Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Интенсивные обстрелы продолжаются, в то время как уличные бои происходят на окраинах Северодонецка.

“Элементы Южной группировки войск России, вероятно, возглавляют наиболее успешную ось в секторе, поддерживаемую Центральной группировкой сил, наступающей с севера. Прогресс был медленным, но успехи сохраняются”, – отметили британские военные.

При этом там отметили, что основные дороги в возможный “котел” остаются под контролем Украины.

Кроме того отмечено, что Россия добилась больших локальных успехов, чем ранее в кампании, сосредоточив силы и огонь на относительно небольшой территории. Это вынуждает россиян идти на риск в других местах на оккупированной территории.

Разведчики также предположили, что политическая цель России, скорее всего, состоит в том, чтобы оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Для ее достижения армии РФ необходимо будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк.

Тэги: Донбасс, Северодонецк
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